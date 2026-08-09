Le Tour de l’Avenir traverse la Saône-et-Loire les 22 et 23 août

La Saône-et-Loire sera de nouveau traversée par une grande course cycliste cet été. Les 22 et 23 août 2026, le Tour de l’Avenir fera étape dans le département à l’occasion de sa 62e édition. Cette épreuve internationale réunit des coureurs âgés de 19 à 23 ans et constitue un rendez-vous important pour les espoirs du cyclisme mondial.

Le samedi 22 août, la troisième étape reliera Vierzon à Saint-Vallier, où sera jugée l’arrivée. Le lendemain, Saint-Vallier accueillera le départ de la quatrième étape, à destination de Semur-en-Auxois, en Côte-d’Or. L’épreuve se déroulera du 20 au 26 août entre la Normandie, les Alpes et l’Italie. Créé en 1961, le Tour de l’Avenir a notamment vu passer plusieurs futurs vainqueurs du Tour de France. Seize d’entre eux avaient auparavant remporté cette compétition. Le Français Paul Seixas, vainqueur en 2025, figure au dernier palmarès.



Une vitrine pour la Saône-et-Loire

Ces deux journées doivent aussi contribuer à mettre en avant la Saône-et-Loire. Le passage de la course permettra aux spectateurs présents le long des routes, mais aussi au public qui suivra l’épreuve à distance, de découvrir les paysages et le patrimoine du département.

Après les passages récents du Tour de France et du Tour de France Femmes, cette nouvelle course internationale renforce la place du cyclisme dans la promotion du territoire. Le Département invite les habitants et les visiteurs à se rendre sur le parcours les 22 et 23 août pour suivre la compétition et encourager les coureurs.