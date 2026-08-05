Mâcon-Belleville : le Rhône mobilise 136 agents pour le Tour de France

Le Tour de France Femmes traverse le Rhône ce mercredi 5 août, à l’occasion de la cinquième étape entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais. Les coureuses entrent dans le département par Cenves avant de rejoindre l’arrivée, installée sur la RD306 devant la Maison des Beaujolais. Le site avait déjà accueilli l’arrivée d’une étape du Tour de France masculin en 2023.

Le tracé concerne 16 communes et comprend 118,8 kilomètres dans le Rhône, dont 105,7 kilomètres sur des routes départementales. Il passe notamment par les cols de la Croix de l’Orme, de Crie, de Fontmartin, de Gerbet et de Durbize, ainsi que par le mont Brouilly. Une partie de la voie verte entre Belleville-en-Beaujolais et Beaujeu est également empruntée.



Des moyens pour sécuriser l’épreuve

Pour encadrer le passage de la course, le Département mobilise 136 agents, dont 126 répartis le long du parcours et dix affectés à la coordination. Les équipes installent 600 bottes de paille, 400 séparateurs de chaussée et des barrières sur les secteurs sensibles. Elles sécurisent aussi le mont Brouilly, signalent certains éléments présents sur la chaussée et mettent en place des dispositifs pour la collecte des déchets.

Trente-huit panneaux d’information et 24 panneaux d’interdiction de stationnement complètent le dispositif. Les agents assurent également les déviations, renseignent les automobilistes et sécurisent les accès. Après le passage de la course, ils retirent les équipements et nettoient les routes. Pour le Département, l’organisation de l’étape représente une dépense de 106 000 euros, dont 83 000 euros pour les protections et aménagements temporaires et 23 000 euros pour les ressources humaines.



