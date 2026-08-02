Verdun : trois jours pour découvrir le handisport

Ces trois journées seront placées sous le signe du dépassement de soi et de la convivialité, offrant une opportunité idéale pour tous, qu'ils soient pratiquants confirmés ou simples curieux. Les activités se dérouleront chaque jour de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30, accessibles à tous, que ce soit aux personnes en situation de handicap ou non. L'événement est gratuit pour les licenciés handisport et propose un tarif de 2 euros par jour pour les non licenciés. Les organisateurs encouragent tous les intéressés à participer et à découvrir de nouvelles pratiques sportives dans une atmosphère amicale et inclusive. Cela représente une belle occasion de soutenir le développement du handisport dans la région. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 22 août 2026 pour garantir une place.

Le handisport cherche à élargir ses publics

À l'échelle nationale, le développement du handisport repose aussi sur la capacité à rendre les pratiques sportives accessibles au plus grand nombre. Les événements ouverts aux personnes en situation de handicap comme au grand public permettent de favoriser la découverte de nouvelles disciplines, de renforcer l'inclusion et de faire connaître les structures locales. Ces initiatives contribuent également à faire évoluer le regard sur le handicap et à encourager une pratique sportive plus inclusive dans les territoires.