La Ronde Saône-et-Loire s'ouvre ce vendredi avec un grand départ donné au Creusot à 14 h 30. La première étape emmènera le peloton sur un long parcours à travers le territoire avant une arrivée prévue en fin d'après-midi place Schneider, au Creusot. Les coureurs traverseront notamment Marmagne, Étang-sur-Arroux, Saint-Léger-sous-Beuvray, La Grande-Verrière, Épinac ou encore Saint-Pierre-de-Varennes. Cette première journée donnera le ton d'un week-end entièrement consacré au cyclisme dans le département, avec plusieurs rendez-vous sportifs organisés autour de la ville.



Contre-la-montre et nouvelle étape samedi

Le programme se poursuivra samedi matin avec un contre-la-montre individuel de 15,8 kilomètres reliant Saint-Symphorien-de-Marmagne à Montcenis. Cette épreuve permettra aux spécialistes de l'exercice de tenter de creuser des écarts au classement général. Dans l'après-midi, les coureurs reprendront la route pour une nouvelle étape entre Montcenis et Gourdon. Le Creusot restera ainsi au cœur de la compétition avec quatre étapes organisées sur son territoire au cours de cette édition. Les organisateurs invitent les spectateurs à consulter les itinéraires détaillés afin d'anticiper les éventuelles perturbations de circulation liées au passage de la course.