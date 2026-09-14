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Vandœuvre-lès-Nancy : Mélanie Gans de Powdercraft, lauréate de 101 Femmes Entrepreneures

Mélanie Gans, cofondatrice de Powdercraft, start-up industrielle spécialisée dans la connaissance des poudres industrielles, vient d’être distinguée au concours de Bpifrance «101 Femmes Entrepreneures»

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© Powdercraft. Mélanie Gans, cofondatrice de Powdercraft est lauréate de l’édition 2026 du concours «101 Femmes Entrepreneures» de Bpifrance.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 14 septembre 2026 - Mis à jour le 14 septembre 2026

De la poudre dans les idées ! Mélanie Gans, cofondatrice de la start-up industrielle Powdercraft est lauréate du concours 101 Femmes Entrepreneures. 

Avec ses consœurs des autres départements de l’Hexagone, elle s’est vu remettre son prix à Paris en présence d’Aurore Bergé, ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 

Le concours 101 Femmes Entrepreneures, placé sous le haut patronage du Premier ministre, a été lancé en décembre 2023 par l'État et Bpifrance avec les 25 réseaux du collectif Cap Créa, les réseaux consulaires, les Caisses d'Épargne et BNP Paribas, pour révéler le potentiel entrepreneurial des femmes dirigeantes. 

Créée en septembre dernier avec son chercheur de mari Adrien Gans, l’entreprise entend permettre notamment aux industriels de mieux connaître les différentes poudres présentes dans leur process afin d'en optimiser l'usage. 

À noter que Mélanie Gans vient également de participer à l’édition Grand Est de Be your boss women à Strasbourg.

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