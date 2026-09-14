Le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale souhaite se doter d’une nouvelle identité visuelle et graphique destinée à accompagner le déploiement de son projet artistique et culturel 2027–2030, intitulé «Faire place».

Après l'obtention du label Scène national en 2019, de nouveaux locaux au cœur de Beauvais en 2026 et l'arrivée d'une nouvelle direction en 2026 avec un nouveau projet artistique, culturel et territorial, le théâtre du Beauvaisis souhaite franchir une nouvelle étape grâce à une nouvelle identité visuelle. «Le Théâtre du Beauvaisis souhaite ainsi franchir une nouvelle étape : permettre au nouvel équipement d’affirmer sa place sur le territoire, d’être connu, reconnu et approprié par les habitants, tout en faisant place à une grande diversité d’artistes, de pratiques et de publics», affirme le direction.

Pour ce faire, le théâtre lance un appel à projets pour la réalisation de cette identité visuelle et graphique. La consultation se déroule en deux temps : une phase de candidature ouverte jusqu'au 24 septembre, une phase d'approfondissement d'une proposition avec trois agences présélectionnées. La nouvelle identité sera déployée publiquement à l’occasion du lancement de la saison 2027–2028, prévu en juin 2027.