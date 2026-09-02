Chantilly : le spectacle équestre Kalendae revient aux Grandes Écuries

La Compagnie équestre du Château de Chantilly réitère son spectacle, Kalendae, la ronde des Heures, inspiré de l'exposition majeure de 2025 du Château de Chantilly, Les Très Riches Heures du duc de Berry. Kalendae, qui signifie le premier jour de chaque mois en latin, se réfère ainsi à ce remarquable manuscrit commandé aux frères Limbourg par le duc de Berry. Les Très Riches Heures invitent le lecteur à lire les offices en fonction des mois, des saisons.



Le spectacle équestre, qui se veut original et poétique, est donc pensé comme un hommage vivant au travail des frères de Limbourg, les célèbres enlumineurs du manuscrit. Scènes paysannes et aristocratiques, créatures fantastiques, zodiaque, saisons et savoirs d’un autre temps donnent vie à un Moyen Âge réinventé. «Avec l’équipe des cavalières, le voltigeur, les acrobates aériens, nous vous emmenons dans notre perception des Très Riches Heures, une inspiration médiévale à notre façon !», exprime la Compagnie équestre de Chantilly.

Un spectacle féerique

Kalendae - spectacle dirigé par Sophie Bienaimé et mis en scène par Sophie Bienaimé et Mathilde Pouteau - fait revivre un monde où se croisent dragons, licornes, gentes dames, paysans, bûcherons et faucheurs, où l’écriture, l’art, les sciences et l’astronomie guidaient les érudits, «un temps suspendu, féerique et sensoriel, pour petits et grands». Les spectateurs pourront admirer une grande diversité de disciplines équestres : haute école, voltige, longues rênes, rênes à la ceinture, travail en liberté et à cru (sans selle), poste hongroise… au sein des Grandes Ecuries, un lieu emblématique du Domaine de Chantilly.