Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté (CREPS BFC) a rejoint l’Université Bourgogne Europe (UBE) comme membre-partenaire. La convention a été signée lundi 24 août 2026 par Vincent Thomas, président de l’UBE, et Jean-Marc Clavier, directeur du CREPS BFC. Une délégation de l’université s’est rendue dans l’établissement pour officialiser ce rapprochement et visiter ses installations.



Cette coopération doit rapprocher les secteurs du sport et de l’enseignement supérieur. Elle doit favoriser la création de projets communs, les échanges de pratiques ainsi que le partage de certains moyens et locaux. Le partenariat pourrait s’appuyer sur les implantations territoriales de l’UBE, notamment en Saône-et-Loire, où l’université dispose de campus à Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Mâcon.

Une première en France

L’intégration du CREPS BFC a été officialisée par un décret ministériel publié le 25 août 2026. L’établissement devient ainsi le premier CREPS de France à intégrer un établissement public expérimental. Il rejoint un réseau régional réunissant des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la vie étudiante.



L’UBE compte notamment parmi ses membres et partenaires l’ENSAD, l’ESM, la Burgundy School of Business, l’ESTP, l’ESEO, le CESI, l’ESAAB de Nevers, le CHU, le CGFL, Sciences Po campus de Dijon et le CROUS Bourgogne-Franche-Comté. Avec ses campus régionaux, dont trois en Saône-et-Loire, l’université revendique un ancrage territorial destiné à adapter ses formations et ses activités de recherche aux besoins locaux.