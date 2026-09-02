Rentrée 2026 en Saône-et-Loire : 3 millions investis dans les collèges

Le Département de Saône-et-Loire a mobilisé 3 millions d'euros pour la rénovation et l'entretien de ses 51 collèges publics durant l'été. Cette somme s'inscrit dans une enveloppe globale de 18,4 millions d'euros d'investissements, pour un budget total de 56,4 millions d'euros. Le président André Accary a annoncé, lors d'une conférence de presse au collège Condorcet de La Chapelle-de-Guinchay, une hausse de plus de 6 millions d'euros de ce poste l'an prochain, sous réserve du contexte financier national. Cette augmentation s'explique par la construction d'un nouveau collège à Sanvignes et par quatre grandes restructurations, à Paray-le-Monial, Verdun-sur-le-Doubs, Saint-Germain-du-Bois et Saint-Marcel. Le Département affirme ne fermer aucun établissement depuis 2015, une politique justifiée par la croissance démographique locale.

Repas, climat et nouvelle application

Plus de 23 800 collégiens font leur rentrée le 1er septembre 2026, dont 650 élèves en Segpa répartis dans onze établissements. Le Département finance aussi une large part du coût des repas : sur 9,85 euros par repas, les familles n'en paient que 3,76, la hausse 2026 étant limitée à 14 centimes. Un programme climatique se poursuit par ailleurs, avec la végétalisation des cours à Autun, Mâcon et Chalon-sur-Saône, après des opérations similaires à Cluny et Saint-Gengoux-le-National. La rénovation énergétique des bâtiments se poursuit également. Nouveauté de cette rentrée : l'application «Mon collège 71», entièrement financée par le Département, centralise les services numériques utilisés dans les établissements, en complément de Pronote.