Après dix ans consacrés à l’insertion professionnelle, la Fondation des Possibles change de dimension. Devenue le Fond’Actions des Possibles, la structure roubaisienne veut renforcer son rôle auprès des entreprises, confrontées à des difficultés de recrutement et à des enjeux croissants d’attractivité et de responsabilité sociale.

Créée en 2016 à l’initiative de Pierre de Saintignon et d’un collectif d’entreprises, l'organisme s’est attaché à rapprocher monde économique, acteurs de l’emploi et personnes éloignées de l’activité économique. En dix ans, plus de 6 000 personnes ont été accompagnées, 1 100 collaborateurs d’entreprises se sont engagés et 118 entrepreneurs ont été soutenus.

Promouvoir les talents

L’action du Fond’Actions des Possibles s’élargit donc. Initialement centrée sur l’insertion professionnelle des jeunes, elle concerne désormais plus largement les talents éloignés de l’activité économique. L’objectif : créer davantage de passerelles vers l’emploi et répondre, dans le même temps, aux besoins de recrutement des entreprises. Le fonds souhaite notamment accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’engagements concrets, en s’appuyant sur les acteurs locaux. Une approche fondée sur la coopération pour faire émerger des solutions adaptées aux réalités économiques des territoires.