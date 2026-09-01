Le collège Condorcet de La Chapelle-de-Guinchay a servi de vitrine le jeudi 27 août. André Accary, président du Département, et Mathilde Chalumeau, vice-présidente en charge de l'éducation, y ont présenté les grandes orientations pour les 51 collèges publics de Saône-et-Loire. L'établissement, qui accueille 509 élèves et 460 demi-pensionnaires, a lui-même bénéficié de 1,83 million d'euros de travaux depuis 2021 : chaufferie, salles de sciences, laverie et éclairages extérieurs. Trois axes structurent désormais la politique départementale : le numérique éducatif, l'adaptation au changement climatique et la sécurisation des sites.

Le numérique gagne du terrain

À la rentrée 2026, 6 000 tablettes seront déployées dans les collèges du département. Quatre établissements passent à la dotation individuelle par élève, avec 1 235 nouvelles tablettes financées à hauteur de 450 000 euros. Autre nouveauté : l'espace numérique de travail «Mon Collège 71» entrera en service en septembre. Entièrement pris en charge par le Département, il regroupera Pronote et l'emploi du temps dans une interface unique, accessible aux familles, enseignants et personnels.

Verdissement et sobriété énergétique

Le plan de renaturation des cours se poursuit, après Cluny et Saint-Gengoux-le-National, avec les collèges d'Autun, Mâcon et Chalon-sur-Saône. Des panneaux photovoltaïques et des installations géothermiques sont prévus à Sanvignes-les-Mines et Verdun-sur-le-Doubs, réduisant fortement les besoins en chauffage. Cet été, 3,2 millions d'euros ont aussi financé la vidéoprotection, les rénovations thermiques et les travaux de sécurité dans plusieurs collèges du département.