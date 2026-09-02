Le colloque SEARCH se tiendra le 3 novembre 2026 au Logis du Roi, à Amiens. Organisée par le Réseau Amiénois des Jeunes Chercheurs, cette rencontre s’adresse aux doctorants, jeunes chercheurs et docteurs du territoire, toutes disciplines confondues. La matinée sera consacrée à la présentation de travaux de recherche. Les participants pourront intervenir à l’oral, durant huit minutes suivies de cinq minutes d’échanges, ou présenter un poster pendant cinq minutes, avec trois minutes de questions.

Les communications devront être accessibles à un public issu des sciences humaines et sociales comme des sciences, technologies et santé. Les interventions pourront être faites en français ou en anglais, mais les supports devront être en anglais.

Préparer l’après-thèse

L’après-midi portera sur les perspectives professionnelles après le doctorat. D’anciens doctorants viendront présenter leurs parcours et les possibilités offertes à l’issue de la thèse. Un atelier pratique complétera ces échanges sur l’insertion professionnelle et la valorisation des compétences acquises pendant le doctorat. La journée débutera par un accueil entre 8h30 et 9h et s’achèvera entre 17h30 et 18h.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de SEARCH. Les candidats souhaitant présenter une communication pourront également y déposer un résumé de leur travail. L’événement vise à favoriser les échanges entre disciplines et à développer les compétences de communication scientifique des jeunes chercheurs.