Le candidat de la droite libérale à la présidentielle, David Lisnard, brigue un nouveau mandat à la tête de l'Association des maires de France, a-t-il annoncé jeudi, promettant, le cas échéant, de se mettre en retrait de l'AMF durant la campagne officielle pour l'Elysée.

"Je veux poursuivre notre action à la tête de l'Association des maires de France pour que la voix des maires ne s'éteigne pas", a déclaré le président sortant dans un entretien au Figaro, "fier du travail réalisé" depuis cinq ans, mettant en avant son action "pour la ruralité".

Maire de Cannes, David Lisnard (Nouvelle Énergie) sera opposé à Philippe Laurent (UDI), le maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) qui était également candidat en 2021, lors d'un scrutin qui se déroulera du 23 au 25 novembre lors du Congrès de l'association, précise l'AMF dans un communiqué.

Interrogé sur un potentiel conflit d'intérêts entre cette présidence et sa candidature à l'élection présidentielle, David Lisnard a qualifié le questionnement "d'absurde et malveillant".

"Mes prédécesseurs ont tous été, parfois en même temps, ministres ou parlementaires, ont mené des campagnes nationales", a-t-il insisté, y voyant une "attaque stupide" "sans doute avancée dans le but de [l]'affaiblir".

"Chacun connaît mes combats pour les libertés locales et le travail réalisé bénévolement depuis cinq ans au nom des intérêts des maires de France, en dépassant les clivages", a-t-il poursuivi.

"Si je suis réélu président de l'AMF fin novembre et que ma candidature à la présidentielle s'affermit, je me mettrai naturellement en retrait de l'association durant la campagne officielle, et une direction collégiale assurera la présidence", a néanmoins anticipé le candidat libéral.

Le renouvellement des instances de l'AMF se déroule en trois scrutins distincts : l'élection du président, celle du bureau (36 membres) et celle du comité directeur (100 membres).

Pour l'élection du président, le candidat doit obligatoirement recueillir 11 parrainages de membres des instances dirigeantes. David Lisnard en a recueilli 106, Philippe Laurent 13.

Pour l'élection du bureau et du comité directeur, David Lisnard et le socialiste Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, ont constitué une liste d'union transpartisane, M. Laurent n'ayant lui déposé aucune liste concurrente pour ces deux scrutins.

"Ce n'est pas nous, à gauche, qui avons choisi notre partenaire de droite", a précisé Jean-François Debat auprès de l'AFP. "Nous avons fait un accord avec celui qui a fédéré la liste de droite et avec qui nous avons travaillé depuis cinq ans", a-t-il ajouté.

Cette liste d'union "n'est pas un accord politique avec le président de Nouvelle Énergie", mais un "accord de gouvernance pour poursuivre le pilotage transpartisan de l'AMF", a-t-il poursuivi.

"L'équipe que nous avons constituée est unie par une volonté commune : défendre la décentralisation et renforcer les libertés locales", ont déclaré M. Lisnard et M. Debat dans un communiqué conjoint.

Les résultats du renouvellement des instances de l'AMF seront annoncés au cours du 108e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France organisé comme chaque année à Paris fin novembre.

Les 34.330 adhérents de l'AMF sont appelés à voter par vote électronique, représentant la quasi-totalité des communes de France.