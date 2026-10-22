Le constructeur automobile BMW a indiqué jeudi avoir rencontré un franc succès avec son programme de départs volontaires en Allemagne lancé en octobre, laissant entrevoir une clôture anticipée de son plan pour supprimer 8.000 emplois d'ici fin 2027.

Le groupe munichois "a atteint plus tôt que prévu l'objectif fixé dans le cadre du programme de départs volontaires", a indiqué un porte-parole de BMW dans un message transmis à l'AFP, sans préciser le nombre de salariés ayant accepté l'offre.

Comme l'ensemble de l'industrie automobile allemande, BMW est confronté à un ralentissement de la demande sur plusieurs marchés clés, notamment en Chine, ainsi qu'à une concurrence croissante des constructeurs chinois sur le segment des véhicules électriques, ce qui le force à réduire ses coûts.

En accord avec les représentants du personnel, BMW a lancé début octobre un programme de départs volontaires destiné à quelque 40.000 de ses 85.000 salariés en Allemagne hors production, dans le cadre de son plan de réduction des effectifs.

Interrogé par l'AFP, BMW n'a pas souhaité donner de chiffre.

Le succès de l'opération pourrait s'expliquer par la générosité des conditions proposées. D'après le quotidien économique Handelsblatt, certaines indemnités pourraient dépasser 650.000 euros selon l'ancienneté, l'âge et la rémunération des salariés concernés.

Interrogé par l'AFP sur ce point, BMW n'a pas souhaité commenter le montant des indemnités individuelles, indiquant seulement qu'elles étaient déterminées "au cas par cas".

"Compte tenu de la conclusion rapide du programme d'indemnités de départ d'ici à la mi-novembre 2026, l'accent est désormais mis sur la réorientation de l'entreprise sur les plans organisationnel, structurel et opérationnel", a ajouté son porte-parole.

Son concurrent Mercedes-Benz, également engagé dans des mesures d'économies face aux difficultés du secteur automobile, envisagerait lui aussi de lancer un programme de départs volontaires en décembre, selon le Handelsblatt.