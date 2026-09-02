MODULOPI poursuit le développement de sa solution digitale à Dijon





À Dijon, la PME MODULOPI accompagne depuis 15 ans les acteurs du ferroviaire dans la gestion de leurs données d’infrastructure. L’entreprise aide les gestionnaires de réseaux ferrés, urbains comme interurbains, à mieux structurer, fiabiliser et exploiter leurs données. Un travail souvent peu visible, mais essentiel pour moderniser les infrastructures et accompagner la digitalisation du secteur.

Aujourd’hui, MODULOPI compte 50 collaborateurs et intervient partout en France. L’entreprise conserve également un ancrage à Dijon, où 15 collaborateurs sont présents. Elle travaille notamment aux côtés de SNCF Réseau dans le cadre de projets liés à la création d’un jumeau numérique.





Une nouvelle étape pour la solution digitale

Lauréate d’un projet d’innovation Bpifrance autour de « l’industrie 4.0 de la donnée », MODULOPI poursuit également son développement avec des ambitions à l’international.

L’entreprise engage aujourd’hui une nouvelle étape en renforçant le rôle de sa solution digitale. Celle-ci doit aider les gestionnaires de réseaux à accélérer fortement leur production de données. Cette évolution s’appuie sur l’expertise de MODULOPI dans la donnée ferroviaire.