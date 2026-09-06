L'incendie de végétation qui embrase depuis mercredi les hauteurs de la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques, a désormais parcouru 120 hectares, contre 105 hectares samedi soir, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture, qui fait état de nouvelles rotations aériennes.

Le foyer, situé dans le secteur du Pas d'Ourtasse entre les communes d'Etsaut et de Cette-Eygun, concerne une zone de crêtes autour du pic d'Aygarry (2.099 mètres d'altitude), habituellement fréquentée par des bergers en estive et des randonneurs, avec une végétation de lande et de fougères.

La surface parcourue, estimée à 77 hectares vers 16H00 samedi après-midi, puis 105 hectares samedi soir, a atteint 120 hectares dimanche après-midi, a déclaré à l'AFP la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Des "moyens aériens" ont à nouveau été déployés, a-t-elle ajouté, précisant qu'un point sur le dispositif serait diffusé en fin de journée.

De nouveaux largages d'eau par l'hélicoptère lourd australien Chinook ont eu lieu dans la journée sur les crêtes, où l'on distinguait une épaisse fumée, a constaté un photographe de l'AFP.

Survol interdit

Les autorités ont aussi annoncé le recours à un héliportage privé pour acheminer de l'eau vers les équipes terrestres des sapeurs-pompiers.

Pour faciliter les rotations aériennes, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris dimanche après-midi un arrêté interdisant tout survol de la zone aux aéronefs et drones civils, "y compris à usage de prise de vue".

L'arrêté précise que "des équipes de sapeurs pompiers sont engagées au sol" et que "des opérations d'hélitreuillage de matériel, des opérations de reconnaissance aérienne et des opérations largages au moyen d'hélicoptères et d'aéronefs bombardiers d'eau sont en cours".

Samedi soir, les sapeurs-pompiers mobilisés avaient initialement prévu d'allumer des contre-feux pour ralentir l'avancée des flammes.

Mais ils ont finalement opté pour "creuser des layons (chemins de terre, NDLR) toute la nuit pour retirer la végétation et stopper l'avancée de la ligne de feu", avait précisé dimanche matin la préfecture, selon qui le feu "n'a pas progressé" pendant la nuit.

La sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie, Nathalie Vitrat, avait décrit samedi au micro de la radio Ici Béarn Bigorre un "feu compliqué, très singulier et non maîtrisé" dans un secteur de haute montagne "très escarpé" et difficile d'accès.

Le département des Pyrénées-Atlantiques a été placé dimanche en vigilance jaune canicule, avec plus de 30°C en vallée d'Aspe.