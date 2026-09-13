Vandœuvre : le futur échangeur de Brabois sur l’A33 est validé

36 millions d’euros d’investissement pour une mise en service prévue pour 2034. Vendredi dernier, à l’occasion de l’assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) Grand Nancy Sud 54 Infrastructures routières et mobilités à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, l’aménagement de l’échangeur n°2 de l’A33 à Brabois a été validé par l’ensemble des partenaires du projet.

«L’échangeur de Brabois constitue aujourd’hui l’un des principaux points de congestion du bassin nancéien. Sa situation stratégique, au cœur d’un secteur qui concentre des activités économiques, universitaires et de santé, rend son adaptation indispensable, notamment au regard de la réalisation du Nouvel Hôpital de Nancy», assure le GIP Grand Nancy Sud 54.

Après une étude préliminaire, menée ces derniers mois, l’aménagement choisi se traduit notamment par la création de bretelles d’accès direct dans les deux sens vers une nouvelle entrée du CHRU de Brabois.

«Elle présente les meilleures performances en matière de fluidité des trafics grâce à une séparation des flux à destination du CHRU et de ceux desservant le reste du plateau de Brabois, dans les deux sens de circulation. Elle privilégie par ailleurs l’utilisation des emprises foncières existantes et limite fortement les impacts sur les espaces forestiers protégés environnants. Cette solution constitue ainsi le meilleur compromis entre efficacité des mobilités, accompagnement du développement du Nouvel Hôpital de Nancy et prise en compte des enjeux environnementaux», assure le GIP.

La Région Grand Est, maître d’ouvrage autoroutier

La Région Grand Est a confirmé sa maîtrise d’œuvre pour la partie autoroutière. Le cofinancement a également été confirmé grâce notamment au Contrat de Plan État Région.

«Sur Brabois, il faut maintenant avancer. La Région sera au rendez-vous de son financement avec les moyens du Contrat de Plan État Région et demain ceux de l’Éco-Contribution Poids Lourd. Notre ambition va au-delà d’un simple échangeur routier. Nous devons préparer l’avenir du plateau de Brabois, anticiper et accompagner les investissements du CHRU et organiser ensemble la route, les transports collectifs, le stationnement et le covoiturage. Nous voulons une solution efficace, globale et durable pour les habitants et les usagers du bassin nancéien», assurait Franck Leroy, le président de l’exécutif régional à la veille de l'assemblée générale du GIP.

«La validation de cette solution, la confirmation de la maîtrise d’ouvrage régionale et des cofinancements nous permettent désormais d’envisager concrètement la suite. C’est une avancée significative pour l’avenir des mobilités du Sud Meurthe-et-Moselle et du Sud Lorrain», explique Sébastien Dosé, le président de la Multipole Nancy Sud Lorraine dans un communiqué.

«C’est une étape importante, mais nous devons maintenant nous donner les moyens de passer rapidement de l’étude à la réalisation. Les habitants du Sud 54 attendent des réponses concrètes face aux difficultés de circulation qu’ils rencontrent chaque jour pour accéder à Brabois. Nous avons une responsabilité collective : répondre à cette attente et améliorer durablement les conditions d’accès au plateau», assure de son côté Valentin Dethou, le nouveau président du GIP Grand Nancy Sud 54 Infrastructures routières et mobilités.

Dans les prochaines semaines, le tracé définitif, la cohabitation avec le projet du Nouvel Hôpital de Nancy, sa confirmation réglementaire devraient être précisés.

«Ces éléments complémentaires doivent être finalisés sous deux mois afin d’être transmis à la Région Grand Est et permettre d’engager les études opérationnelles de maîtrise d’œuvre d’ici la fin de l’année 2026», assure le GIP Grand Nancy Sud 54 Infrastructures routières et mobilités.