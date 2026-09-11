Maxéville : la tour panoramique sera détruite l’été prochain

Dans un peu moins d’un an, elle aura disparu ! L’emblématique Tour panoramique de Maxéville et sa centaine de mètres de haut érigée en 1971 disparaîtra en quelques secondes lors d’une démolition par explosifs à l’été prochain.

L’Office métropolitain de l’habitat, propriétaire du bâtiment, vient d’annoncer le choix des entreprises sélectionnées pour cette opération délicate.

Sur les cinq sociétés choisies, trois sont lorraines : Melchiorre Démolition de Richardménil, Wig France de Toul et Hollinger de Pont-à-Mousson.

La démolition de la Tour panoramique entre dans le cadre du vaste programme de renouvellement urbain du Plateau de Haye mené par la Métropole du Grand Nancy.