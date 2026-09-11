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Maxéville : la tour panoramique sera détruite l’été prochain

L’emblématique Tour panoramique à Maxéville, propriété de l’Office métropolitain de l’habitat. (OMh), sera démolie à l’été 2027. Trois entreprises locales font partie des cinq sélectionnées pour l’opération. 

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L’emblématique Tour panoromique de Maxéville sera démolie, en une seule fois par explosifs, à l’été 2027. © OMh.

L’emblématique Tour panoromique de Maxéville sera démolie, en une seule fois par explosifs, à l’été 2027. © OMh.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 septembre 2026 - Mis à jour le 11 septembre 2026

Dans un peu moins d’un an, elle aura disparu ! L’emblématique Tour panoramique de Maxéville et sa centaine de mètres de haut érigée en 1971 disparaîtra en quelques secondes lors d’une démolition par explosifs à l’été prochain.

L’Office métropolitain de l’habitat, propriétaire du bâtiment, vient d’annoncer le choix des entreprises sélectionnées pour cette opération délicate.

Sur les cinq sociétés choisies, trois sont lorraines : Melchiorre Démolition de Richardménil, Wig France de Toul et Hollinger de Pont-à-Mousson. 

La démolition de la Tour panoramique entre dans le cadre du vaste programme de renouvellement urbain du Plateau de Haye mené par la Métropole du Grand Nancy. 

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