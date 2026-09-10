Dunkerque : Sia Habitat inaugure une résidence inclusive et durable

La résidence comporte 56 logements, allant du T1 au T4 et se distingue par une démarche de co-construction menée tout au long du projet avec des personnes en situation de handicap et plusieurs partenaires spécialisés, afin d'adapter au mieux les logements, les espaces communs et les circulations : portes automatiques, ascenseurs adaptés, espaces partagés... Neuf logements sont spécialement adaptés pour les personnes en handicap moteur.

S'adapter aux enjeux de demain

Engagée dans une démarche de labellisation Passivhaus – l'un des standards les plus exigeants en matière de performance énergétique –, la construction de cette résidence est la première de ce type développée à Dunkerque. Elle vise «à garantir un niveau élevé de confort thermique tout au long de l'année, tout en réduisant significativement les consommations énergétiques des logements». Pour Sia Habitat, ce projet illustre la volonté de «proposer des logements accessibles à tous et adaptés aux enjeux de demain».

Depuis 1921, Sia Habitat a accompagné plus de 86 000 habitants à travers un patrimoine de près de 42 000 logements, répartis sur 274 communes. Filiale du Groupe Habitat en Région, sous gouvernance des Caisses d'Epargne, le groupe est certifié B Corp et Qualibail. Il compte plus de 620 collaborateurs.