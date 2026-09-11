Modal Group annonce une liaison ferroviaire entre Dunkerque et Lyon

Ce nouveau terminal a été conçu pour renforcer les connexions ferroviaires entre le territoire dunkerquois – et son Grand Port Maritime, à proximité immédiate des infrastructures dédiées aux liaisons maritimes vers les îles Britanniques – et les grands bassins industriels européens. Modal Group prévoit de porter progressivement cette fréquence à cinq allers-retours hebdomadaires et prépare, pour janvier 2027, une extension du corridor jusqu'à Piacenza, en Italie.

Opérée par Delta Rail et tractée par Traix, deux des filiales de Modal Group, ces trois allers-retours par semaine proposent aux transporteurs une alternative au tout-routier. Le premier train a quitté Dunkerque le 3 septembre à 17h pour une arrivée à Lyon à 7h le lendemain matin.

Vers le Sud de l'Europe

Cette ligne est ouverte aux différents acteurs de la chaîne de transport – transporteurs routiers, transitaires, logisticiens, industriels –, pour tous types de marchandises : produits chimiques, liquides ou gazeux, marchandises générales, produits frigorifiques ou à température dirigée, etc. Cela pourra permettre aussi de contribuer à l'acheminement de marchandises en provenance ou à destination du Benelux, du Royaume-Uni et de l'Irlande et à leur connexion vers les flux ferroviaires vers le sud.

Fondée en 2002 par Bernard Meï, actuel président, l'ETI familiale Modal Group (Aix-en-Provence) innove et investit dans les infrastructures, les équipements, les services et les solutions multimodales bas carbone.