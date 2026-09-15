Le moral des investisseurs allemands a très légèrement progressé en septembre, mais beaucoup moins qu'attendu par les analystes, lesté par la persistance du choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

L'indicateur, qui mesure les attentes économiques des investisseurs, a augmenté de 0,5 point pour s'établir à 34,7 points, une progression bien en deçà des anticipations de la plateforme financière Factset, qui tablait sur un bond de 10 points.

Pour Achim Wambach, président du ZEW, cette progression plus faible qu'attendu en septembre s'explique par des risques "considérables" pesant sur l'économie, avec une "énergie chère" liée à la guerre en Iran et un "surcroît d'incertitude lié aux attaques hybrides" visant l'Allemagne.

Selon une estimation de l'ADAC, l'association automobile allemande, le prix moyen journalier du litre de sans-plomb 95 a atteint un record historique mardi, à 2,286 euros.

En mer Rouge, le mouvement houthi a visé ces derniers jours les infrastructures pétrolières de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, ce qui a fait grimper les prix au-dessus du seuil symbolique de 100 dollars.

Lors d'un événement organisé mardi à Berlin par la Fédération allemande du commerce (BGA), le chancelier Friedrich Merz s'est dit prêt à "agir" pour soulager les ménages dépendants de la voiture au quotidien.

"Les instruments précis ne sont pas encore définis. Mais vous pouvez partir du principe que nous présenterons très bientôt une proposition à ce sujet", a-t-il déclaré.

Malgré ce contexte inflammable, selon M. Wambach, "les experts sont prudemment optimistes quant à la reprise économique" qui "reste toujours portée par la politique budgétaire et soutenue par des impulsions supplémentaires à l'exportation".

L'Allemagne, dont les prévisions de croissance pour 2026 ont été relevées récemment par les instituts économiques du pays, profite notamment des centaines de milliards d'euros d'investissements publics dans la défense et les infrastructures votés en 2025.

Par ailleurs, l'évaluation de la situation actuelle par les investisseurs allemands s'est nettement améliorée en septembre (+14 points) pour atteindre "son meilleur niveau depuis mai 2023", note Marc Schattenberg, économiste chez Deutsche Bank.

"Cependant, les récentes hausses des prix du pétrole et du gaz ne se reflètent probablement pas encore pleinement dans les résultats de l'enquête" du ZEW, estime-t-il.