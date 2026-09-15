La braderie du Groupe SEB de Selongey fera étape à Dijon du vendredi 2 au dimanche 4 octobre. Sur 5 800 m², les visiteurs pourront découvrir des articles culinaires et du petit électroménager neufs ou reconditionnés, proposés avec des réductions pouvant atteindre 50 % par rapport aux prix conseillés.

Des produits et des démonstrations

Plusieurs marques du groupe seront représentées, parmi lesquelles SEB, Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta, Calor et Krampouz. La sélection comprendra notamment des Cocotte-Minute®, des appareils Cookeo et Easy Fry, des poêles et casseroles Ingenio, des machines à café à broyeur ou encore des aspirateurs balais.

Les visiteurs pourront également assister à différentes animations. Des démonstrations porteront notamment sur les machines à café Krups, le multicuiseur Cookeo de Moulinex et les aspirateurs laveurs sans fil X-Clean de Rowenta. Des dégustations seront aussi proposées lors des démonstrations culinaires.

Les produits reconditionnés issus du centre du Groupe SEB à Is-sur-Tille seront également proposés. Ces appareils, retournés après leur commercialisation, sont contrôlés et remis en état par les équipes du groupe en France avant d’être remis dans le circuit de distribution.

Le groupe proposera enfin un dispositif de collecte à l’entrée du salon. Les visiteurs pourront y déposer leurs poêles, casseroles, faitouts, woks ou autres articles culinaires usagés, toutes marques confondues. Les matériaux seront ensuite pris en charge par la filière de recyclage du Groupe SEB.





Selongey, site historique du groupe

À Selongey, l’histoire du Groupe SEB remonte à 1857, lorsque Antoine Lescure, alors rétameur ambulant, y installe un atelier de ferblanterie. Le site évolue avec la mécanisation et l’emboutissage, avant le lancement de la Cocotte-Minute® en 1953. Situé à 35 km au nord de Dijon, Selongey est aujourd’hui le centre d’expertise du groupe pour l’inox et les autocuiseurs. Ses équipes travaillent notamment en recherche et développement pour les autocuiseurs fabriqués par le Groupe SEB dans le monde.



