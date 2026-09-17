Urbanloop vient d’intégrer son usine de production à Tomblaine

Nouveau cap pour Urbanloop ! Le concepteur de modes de transport doux et autonome a pris possession de son usine de production à Tomblaine, près de l'Aéropôle, la semaine dernière.

Sur un même site de cinq hectares, l’entreprise grand-nancéienne issue de la recherche dispose d’un outil industriel complet regroupant l’ingénierie, les pistes d’essais, les services logistiques et désormais de production.

Auparavant localisée dans une partie des ateliers de la société Cini voisine, Urbanloop peut aujourd’hui accélérer son industrialisation déjà bien engagée.

Phase industrielle

«Nous avons désormais l’outil pour passer à la phase industrielle», assure Jean-Philippe Mangeot, le président d’Urbanloop.

Issue en 2017 d’un projet étudiant et de recherche, la société (créée deux ans plus tard) s’est notamment fait connaître lors des Jeux olympiques 2024 en réalisant une liaison à Saint-Quentin-en-Yvelines entre une fan zone et des sites de compétitions.

La Métropole du Grand Nancy ou encore celle de Dunkerque ont également été conquises par cette solution de mobilité.

La solution s’exporte également à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour le compte du gestionnaire des réseaux de transport de la ville, Abu Dhabi Transport.