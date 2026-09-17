Une production plus importante pour Interor. L'entreprise installée à Calais, spécialiste de la production d'intermédiaires organiques avancés pour l’industrie pharmaceutique et les cosmétiques, annonce la mise en service d'une nouvelle unité de synthèse chimique qui doit permettre de renforcer sa production.

Nommée Dunopale, elle a été inaugurée le 15 septembre, après une première pierre posée en 2024, et doit permettre à la fois d'augmenter la capacité de production de 40% de l’entreprise, d'assurer la production de molécules stratégiques et essentielles, de participer à la relocalisation de la production de médicaments réalisés en Asie, et d'accéder à de nouveaux marchés. Cette unité est donc un point important de la relocalisation de la fabrication de médicaments en France.

L'investissement consenti pour cette unité de synthèse chimique est de 22 millions d'euros. L'État a participé à hauteur de 3,9 millions d’euros dans le cadre du plan de réindustrialisation France 2030, en plus de 500 000 euros de l’agglomération Grand Calais Terres & Mers.