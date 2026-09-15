Arras : un job dating consacré aux cadres prévu le 6 octobre

Une date à retenir pour les cadres. Le 6 octobre, dans la salle Vauban de la Citadelle d'Arras, de 12 h 30 à 17 h, se déroule un job dating spécifiquement dédié aux cadres. Coorganisé par l'APEC, la région Hauts-de-France, la Communauté urbaine d'Arras et la Maison de l'Emploi et des Métiers en Pays d'Artois, ce job dating permet aux cadres de discuter directement avec diverses entreprises du territoire du Grand Arras, afin de trouver un emploi ou de se réorienter.

Il sera possible de discuter avec plusieurs entreprises de différents secteurs, comme la santé, le luxe, le transport, ou encore l'industrie.

Le sujet du chômage des cadres est aussi important, notamment pour les seniors, puisque selon France Travail, 26 % des cadres seniors connaissent un chômage de longue durée. Ce qui fait que 210 000 cadres de 50 ans et plus sont inscrits à France Travail.