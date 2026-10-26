Forbach : Interfaces invite les entrepreneurs à construire le futur

Intelligence artificielle, transition écologique, nouvelles formes de travail ou encore économie du bien-être : comment anticiper les transformations qui redessinent le monde économique ? C’est la question au cœur de l’afterwork «Construisons le futur ensemble autour d’un verre», proposé par Interfaces vendredi 30 octobre 2026, à partir de 16h, à l’Eurodev Center de Forbach.

L’événement entend permettre aux participants de prendre du recul sur les évolutions de la société et de l’économie, en s’intéressant aux mégatendances, ces mouvements de fond qui influencent durablement les usages, les marchés et les organisations. L’objectif : ne plus seulement subir le changement, mais apprendre à le décrypter pour en faire un levier de développement.

Un atelier participatif pour faire émerger des idées

Pour nourrir la réflexion, Interfaces mise sur un atelier participatif où chacun pourra confronter son point de vue, partager ses idées et à imaginer des pistes d’action face aux grandes transitions. Un temps d’échange convivial, autour d’un verre, de rafraîchissements et de gourmandises, qui doit aussi favoriser les rencontres et les synergies entre acteurs économiques du territoire.

Depuis 1991, Interfaces accompagne les entrepreneurs et les territoires en pilotant des lieux d’innovation et en animant des écosystèmes économiques. À Forbach, la société assure notamment la gestion de la pépinière d’entreprises Eurodev Center et de l’hôtel d’entreprises du Technopôle Forbach Sud. Elle anime également La Turbine, espace de coworking et incubateur de start-up. Son action vise à soutenir la création et le développement des entreprises, tout en renforçant les coopérations locales.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire : en cliquant sur ce lien.