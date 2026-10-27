Comme chaque année, la Mer de Sable se met aux couleurs orange pour célébrer Halloween, jusqu'au 1er novembre. Pour la 10e édition, le parc réserve aux familles de nouvelles expériences, avec deux nouveaux spectacles et un parcours immersif, et 50 000 visiteurs sont attendus.

Cette année, Black Jack, le personnage emblématique du parc, a pris le contrôle de la Mer sa Sable. Décors monstrueux, attractions métamorphosées, affreux personnages.... cette année deux spectacles inédits ainsi qu'un nouveau parcours immersif sont au programme. Le premier, «La Malédiction de West City» mêle combats, cascades spectaculaires, humour et rebondissements et le second, «La Dernière Chance» présente tableaux enflammés, acrobaties équestres et affrontements.

Le nouveau parcours immersif, «Wild West Scream» mélange théâtre de monstres, cabinet de curiosités et épopée sauvage, avec un départ toutes les 30 minutes.

Les attractions phares du parc se sont également métamorphosées pour l'occasion : Monster Mountain, avec une expérience inspirée des romans Chair de Poule, La Rivière des Sorcières, où les plus jeunes partent à la recherche des potions de Zouk, ou encore Chikachocottes, avec une chasse aux cartes de Black Jack.