Le programme prévoit notamment des séances multisports, de l’équitation, des ateliers créatifs, du laser game, du bowling et une soirée à la piscine. Une sortie au parc Walygator, à Maizières-lès-Metz, est également prévue le vendredi 30 octobre. Pour faciliter la participation, un réseau de bus dessert plusieurs secteurs de la ville, notamment les centres sociaux Marbot et Libération, la gare, le Petit Juré et le centre de la Fédération. Les inscriptions s’effectuent par courriel ou directement au quartier général de Cod’Jeunes, situé au 1, allée des Vosges. Chaque participant doit fournir un nouveau dossier pour l’année 2026-2027, valable jusqu’au 31 août 2027. Le passeport du dispositif reste obligatoire pour chaque activité. Sans dossier à jour, l’accès aux animations et aux transports n’est pas autorisé. Le port d’une tenue adaptée est également exigé selon les activités proposées.

Le dispositif vise ainsi à proposer aux jeunes une offre de loisirs accessible pendant les vacances scolaires, tout en simplifiant leurs déplacements entre les quartiers et les lieux d’activités.

Faciliter l’accès aux loisirs

À l’échelle nationale, les dispositifs de loisirs pendant les vacances scolaires participent à l’organisation du temps libre des enfants et des adolescents. Ils contribuent également à faciliter l’accès aux activités sportives, culturelles et récréatives pour les familles, tout en proposant des solutions d’encadrement durant les périodes sans école. Pour les collectivités et les structures organisatrices, ces programmes nécessitent une coordination des équipes, des équipements, des inscriptions et des déplacements. La mise en place de transports collectifs constitue notamment un enjeu pratique pour permettre aux jeunes de différents quartiers de rejoindre les activités.