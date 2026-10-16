Parc Astérix : les nocturnes d’Halloween rencontrent un vif succès

Au Parc Astérix, les soirées d’Halloween attirent les visiteurs. Plusieurs nocturnes de l’événement Peur sur le Parc affichent complet, notamment celles des 17, 24, 30 et 31 octobre. Des places restent disponibles pour les soirées des 16, 21, 22, 23, 28 et 29 octobre, ainsi que du 7 novembre.

Trois nouvelles expériences pour frissonner

L’édition 2026 propose trois nouveautés. La Forêt sans Retour est un parcours nocturne de 250 mètres en forêt, présenté comme une première en France dans un parc d’attractions. D’une durée de dix minutes, il comprend une dizaine de scènes et mobilise 15 comédiens. Cette expérience est réservée aux douze soirées nocturnes.

Les Bas-Fonds du Souk plongent les visiteurs dans une ambiance inspirée de l’Égypte ancienne. Accessible en journée comme en soirée, le parcours fait intervenir cinq nouveaux personnages, dont un embaumeur et ses momies, une voyante et la Mariée du Khamsin.

Le Buffet de l’Horreur prend place cette année aux Comptoirs d’Épidemaïs. Le restaurant propose une scénographie inspirée de l’Égypte ancienne et un buffet aux saveurs méditerranéennes.

De nouveaux spectacles au programme

Le Camp des Lames d’Acier s’enrichit de trois expériences : La Danse des morts-vivants, Le Dernier Brasier et Brakkor, L’affrontement. Aux Arènes, Gladiator Illusionis propose un spectacle de magie et de grandes illusions.

Les visiteurs peuvent également retrouver trois maisons hantées : Les Enfers de Pompéi, Le Tombeau des Dieux et Les Catacombes. La Malédiction du Sirius propose deux spectacles et un DJ set nocturne. Durant toute la période de Peur sur le Parc, les journées comme les nocturnes se terminent avec le Défilé des Monstres.