Le Sri Lanka est déterminé à accélérer sa transition vers les énergies vertes, aiguillonné par la hausse des prix du pétrole causée par la guerre au Moyen-Orient, mais il se heurte à de nombreuses contraintes, prévient son ministre de l'Energie, Anura Karunathilaka.

"Il y a eu récemment quelques coups de semonce qui nous pressent d'augmenter la part des énergies renouvelables au détriment des hydrocarbures", indique M. Kuranathilaka lors d'un entretien accordé à l'AFP.

"Alors notre priorité sera de recourir le plus possible à ces énergies dans les années à venir", ajoute-t-il.

Son pays, qui importe la totalité de ses besoins en pétrole et en gaz, a subi de plein fouet depuis février les conséquences du quasi-blocage du détroit d'Ormuz consécutif au conflit ouvert par les frappes militaires américaines et israéliennes contre l'Iran.

Hausse massive des prix des carburants, du gaz et de l'électricité, rationnement, inflation au plus haut depuis trois ans, l'économie du Sri Lanka, qui se remet à peine de sa pire crise en 2022, a été sévèrement touchée.

L'Etat et la population ont en payé la facture, salée.

Selon le ministère de l'Energie, le gouvernement a dépensé certains mois jusqu'à 30% de ses réserves de change pour payer ses importations d'hydrocarbures.

Le calendrier de la transition énergétique a été fixé avant la guerre. D'ici à 2030, le Sri Lanka doit produire 70 % d'électricité verte. Contre 60 % environ aujourd'hui, dont 40 % pour la seule énergie hydraulique.

Contraintes

"Et nous allons probablement devoir aller au-delà des 70 %", anticipe déjà Anura Karunathilika.

Mais la transition s'annonce plus compliquée que prévue.

Il y a d'abord l'hostilité de certaines populations aux éoliennes. Leur potentiel dans l'île est très prometteur, évalué à une capacité de 30 gigawatts.

Mais dans la presqu'île de Mannar (nord-ouest), la colère gronde. Les riverains dénoncent l'impact de 30 turbines en service depuis 2020 qui, affirment-ils, causent des inondations, éloignent le poisson et menacent les oiseaux migrateurs.

Le ministre assure les avoir entendus.

"Nous l'avons promis aux populations de Mannar (...) seuls les projets déjà approuvés ou en cours seront réalisés", dit-il, en assurant que les parcs éoliens à venir seront installés ailleurs.

L'autre difficulté est plus technique. "Nous sommes confrontés à des contraintes en matière de lignes électriques, d'indisponibilité et de contrôle du réseau, ainsi que de variations de l'offre et de la demande", énumère Anura Karunathilika.

Pour absorber l'énergie renouvelable à venir, son gouvernement a déjà prévu "dès l'an prochain" de construire cinq nouvelles lignes à haute tension.

Mais cela ne suffira pas. Le succès de l'énergie solaire, notamment de l'équipement des toits des particuliers et des entreprises en panneaux photoélectriques, génère de fortes variations de l'offre d'électricité, qui dépasse souvent la demande en plein jour.

Controverse sur les prix

Au point de faire "sauter" tout le réseau et de causer une panne nationale pendant plusieurs heures, comme ce mois d'octobre ou en février 2025.

"Parfois, nous devons couper des centrales solaires pour maintenir la stabilité du réseau. C'est pour ça que certains croient que le gouvernement n'encourage pas le solaire", regrette le ministre, "mais c'est faux".

D'ici à 2029, rappelle-t-il, le gouvernement espère faire passer sa capacité de production à près de 4.400 MW, un bond de 388 % par rapport à 2024 !

Toutefois, poursuit M. Karunathilika, il va devoir modifier la fixation des prix de l'énergie solaire.

Jusque-là, le système permettait aux privés de fournir au réseau leur électricité produite le jour, lorsque la production est maximale et la demande faible, et d'en récupérer gratuitement la même quantité la nuit, lorsqu'elle est plus chère et plus rare.

Insoutenable financièrement pour une économie fragile.

"Le coût additionnel est payé par l'Etat", plaide le ministre. "Nous estimons injuste de le faire porter au public, alors nous allons proposer un nouveau modèle équitable pour les producteurs et les consommateurs".

Selon le nouveau plan, déjà très critiqué chez les tenants du solaire, le producteur sera payé par l'Etat lorsqu'il nourrit le réseau et paiera sa facture lorsqu'il s'y alimente. Au prix du marché.

Le ministre de l'Energie ajoute que le pays va aussi développer le stockage de l'électricité par batteries.

"Le réseau, les investissements et les infrastructures ne permettent pas encore de remplacer complètement le pétrole et le charbon pour notre électricité", conclut Anura Karunathilaka, "mais d'ici dix-quinze ans (...) elle sera produite à 90 ou 95 % par le renouvelable".