Du 15 au 18 octobre 2026, Dijon accueillera les Journées de la Corée, un événement dédié à la découverte de la culture coréenne, de l’histoire des relations franco-coréennes et des liens entre traditions et culture contemporaine. La manifestation s’inscrit dans le cadre du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et la France.





Portées par l’Institut de promotion de la culture confucéenne coréenne, avec le soutien du ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, ces journées proposeront expositions, conférences, concerts, ateliers et animations participatives. L’exposition « France-Corée : 140 ans d’amitié » sera présentée du 15 au 18 octobre au Musée de la vie bourguignonne. Son vernissage aura lieu le 15 octobre à 18 heures.





La cérémonie officielle de lancement se tiendra le 16 octobre, de 18 à 21 heures, dans la salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne. Elle comprendra une proclamation officielle, la célébration des 140 ans de relations franco-coréennes, un spectacle culturel et artistique et une réception.





Les 17 et 18 octobre, la Cité internationale de la gastronomie et du vin accueillera des conférences, des ateliers de cuisine consacrés au kimbap, des démonstrations de danse traditionnelle, une présentation du pansori et un rendez-vous autour de la K-Pop. Des animations en accès libre permettront également de découvrir la calligraphie hangeul, les jeux traditionnels, la gastronomie, la K-beauty, l’art floral et des produits culturels coréens. Une démonstration et une dégustation de kimchi seront organisées les 17 et 18 octobre, de 11 h 30 à 12 h 30.