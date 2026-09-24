La Foire d’automne s’installera sur la Grand’Place de Béthune du 16 octobre au 1er novembre 2026. Pendant plus de deux semaines, les visiteurs pourront retrouver plusieurs attractions, dont des manèges, une pêche aux canards, des trampolines ainsi que des stands de confiseries.

Rendez-vous dès le 16 octobre

La Foire d’automne ouvrira ses portes le vendredi 16 octobre à 16 h sur la Grand’Place. Elle sera ensuite accessible du lundi au jeudi de 14 h 30 à 21 h, le vendredi jusqu’à minuit, le samedi jusqu’à 1 h et le dimanche jusqu’à 22 h. Les visiteurs pourront également profiter d’une opération prévue le vendredi 23 octobre prochain : pour un ticket acheté, un deuxième sera offert.

Une ambiance Halloween le 31 octobre

La fête prendra aussi des airs d’Halloween à la fin du mois. Le samedi 31 octobre, les enfants qui se présenteront déguisés à la foire recevront une surprise. La Foire d’automne restera installée sur la Grand’Place de Béthune jusqu’au 1er novembre.



