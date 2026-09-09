BISCROCAMP fête ses trois ans avec une guinguette à Ouges





Pour fêter ses trois années d'existence, BISCROCAMP invite tous ses fidèles adeptes, les BISCRO'Lovers, à une guinguette anniversaire qui se déroulera le jeudi 17 septembre 2026, de 18h à 22h, à l'ex BA102 d'Ouges. Cet événement promet d'être une célébration festive et gourmande, avec une thématique décalée intitulée "dur dur d'être un bébé !". Les participants pourront déguster des mets issus de comptoirs de street food aux saveurs du monde tout en profitant d'une ambiance musicale animée par un DJ.





Pour marquer cette occasion spéciale, BISCROCAMP propose un défi musical interactif où des invités issus de divers horizons, notamment économique et culturel, auront la chance de monter sur scène pour partager leurs morceaux préférés. Le public sera également acteur de cette soirée en participant à la playlist en déposant dans une urne un titre de musique de son choix. Cette initiative vise à renforcer l'interaction entre les partenaires et le public tout en créant une atmosphère engageante.





Les festivités incluront également des cadeaux à gagner grâce à des tirages au sort, avec des lots offerts par différents partenaires locaux. En somme, cet anniversaire se veut un mélange de gourmandise, de musique et de partage, incarnant parfaitement les valeurs d'inclusion et de solidarité qui animent BISCROCAMP depuis sa création.