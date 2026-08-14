Péronne, centre d'entraînement de l'équipe de France de montgolfières

Organisatrice du championnat de France en 2024 et à nouveau ville d'accueil des montgolfières en 2025 avec un grand succès, Péronne accueillera l’équipe de France pour sa préparation du 26ème championnat du Monde de montgolfières qui se tiendra à Krosno en Pologne, du 18 au 25 septembre 2026.

Un partenariat de trois ans renouvelable

L’association Péronne montgolfières, créée en 2024 pour le championnat de France et présidée par Isaac Pérez, a noué un partenariat de trois ans renouvelable avec la Fédération en tant que centre d’entraînement officiel de l’équipe de France de montgolfières. «Douze pilotes de l’équipe de France sont attendus. Ils seront nourris, hébergés et recevront une aide logistique, dont la fourniture en gaz. Tout cela sans subvention publique», précise Isaac Pérez qui pourra par ailleurs compter sur l’hypermarché Leclerc comme partenaire principal. Auparavant, les pilotes participent au championnat de France à Marmande, du 10 au 16 août.

Les ballons Fiesta dans les airs

Du 3 au 6 septembre, le grand public pourra faire des baptêmes de l’air ; des ballons seront à leur disposition afin de découvrir les paysages sublimes autour de Péronne. Pour cela, il faudra réserver sur la page Facebook de Péronne montgolfières. Le décollage aura lieu au Parc des expositions et les horaires seront fixés en fonction de la météo.