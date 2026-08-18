La ville de Tergnier prépare déjà son village de Noël

Les écoliers et leurs parents ont encore la tête aux vacances mais du côté des services de la ville de Tergnier, on regarde déjà vers la fin de l’année … et le marché de Noël qui sera, cette année encore, installé dans le parc Sellier.

Pour les artisans et commerçants intéressés, l’appel à candidatures est ouvert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la ville : activités recherchées, vente de créations et objets sur la thématique de Noël ainsi que les gourmandises, les horaires, ouverture le vendredi 18 décembre à 16h30 et fermeture le mercredi 23 décembre à 19h.

La fiche de candidature ainsi que le règlement sont téléchargeables sur le site de la ville, le règlement impose aux exposants qui disposeront d’un chalet d’être présents sur la totalité de la durée du village de Noël. Les candidatures seront reçues jusqu’au vendredi 18 septembre à 12 heures. Toutes les informations sur le site : https://www.ville-tergnier.fr/actualites/appel-a-candidature-village-de-noel-2026/