Mâcon enregistre 8 400 entrées pour ses Quartiers d’Été

L’édition 2026 de «Mâcon Prend Ses Quartiers d’Été» affiche un bilan positif. Lancée le 15 juillet au centre Paul Bert, l’opération a enregistré 8 400 entrées à deux jours de sa clôture, pour 3 500 participants distincts. La fréquentation a atteint environ 500 visiteurs par jour. Familles, groupes et touristes étrangers ont profité des activités proposées gratuitement en bord de Saône. Des visiteurs venus notamment d’Argentine, de Turquie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Belgique ont participé aux animations.

Des activités très suivies

La canicule a toutefois pesé sur la fréquentation, inférieure à celle de l’an dernier. Les jeux d’eau, les séances «Ludo Kids» et les initiations au canoë-kayak et au ski nautique ont rencontré un fort succès. Les voitures à pédales, les ateliers et les spectacles ont également attiré le public. Le cinéma en plein air du 5 août a réuni 120 personnes, soit la meilleure affluence enregistrée pour cette activité depuis cinq ans.

Pour les derniers jours, plusieurs animations étaient encore programmées, notamment du tennis, de la pétanque, des activités scientifiques et une promenade en bateau sur la Saône. La clôture est prévue mercredi 12 août à 18h00 avec un spectacle de la compagnie Lolo Cousins.