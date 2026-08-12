Bac et Brevet 2026 : Soissons va récompenser ses jeunes diplômés

Les jeunes Soissonnais ayant décroché leur Baccalauréat ou leur DNB avec une mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury seront invités à participer à cette cérémonie. À cette occasion, la Ville leur remettra une récompense pour saluer leur réussite scolaire.

Une cérémonie pour valoriser les réussites

Cette initiative vise à mettre en avant le travail et la persévérance des jeunes Soissonnais. La municipalité souhaite ainsi valoriser les parcours scolaires marqués par l’excellence et reconnaître les efforts réalisés au cours de l’année. Au-delà des résultats aux examens, la cérémonie entend également mettre en lumière les jeunes diplômés qui poursuivront leurs études, leur formation ou entreront prochainement dans la vie professionnelle.

«La jeunesse représente l’une des plus grandes richesses de notre territoire. Derrière chaque mention, il y a des heures de travail, des sacrifices, de la persévérance et souvent le soutien des familles et des équipes éducatives. Nous souhaitons mettre en lumière ces belles réussites dont nous sommes collectivement très fiers. Cette cérémonie traduit un engagement fort de notre équipe municipale : reconnaître le mérite, encourager l’ambition et dire à nos jeunes qu’ils ont toute leur place dans l’avenir de Soissons.», déclare Laurence Roger, adjointe au maire en charge de l’Éducation et de la Jeunesse.