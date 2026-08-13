Dans la Meuse, les collectivités disposent de quelques jours pour solliciter un soutien financier de l’État. Dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), la préfecture lance un appel à projets consacré aux formations aux compétences psychosociales (CPS). Le dispositif vise les professionnels intervenant auprès des enfants et des jeunes. L’objectif est de permettre aux collectivités de renforcer les compétences des équipes qui accompagnent ces publics, tout en limitant le coût de formation restant à leur charge. L’État peut prendre en charge jusqu’à 50% du coût de la formation.

Un financement public pour prévenir

Pour les collectivités meusiennes, le dispositif constitue un levier pour engager des actions de formation sans supporter seules la dépense. Les dossiers doivent être transmis avant le lundi 17 août 2026 à minuit, par courrier électronique à la préfecture. Le financement s’inscrit dans le FIPD, un fonds national mobilisé par l’État pour soutenir des actions de prévention de la délinquance dans les territoires.

Au-delà de la Meuse, ce dispositif permet aux collectivités de réduire jusqu’à moitié le coût des formations destinées aux professionnels intervenant auprès des jeunes.