Schneider Electric renforce son implantation à Mâcon avec une extension de 14 000 m², portant la surface du site de 26 000 à 40 000 m². Le chantier, lancé avec la pose de la première pierre en février 2026, doit s’achever fin 2027. L’investissement atteint 100 millions d’euros. Le site emploie actuellement 650 salariés et devrait compter 800 personnes à terme.

La nouvelle unité sera dédiée à la conception, à l’assemblage et aux essais de tableaux électriques moyenne tension. Ces équipements seront destinés notamment aux réseaux électriques, aux centrales nucléaires et aux centres de données. La production doit commencer à l’automne 2027. Le projet prévoit également l’intégration de technologies liées à l’Internet des objets et à l’automatisation.



Des marchés en croissance

L’extension répond à l’augmentation des besoins en équipements électriques des datacenters, portée notamment par le développement de l’intelligence artificielle et du cloud. Le site actuel, installé depuis les années 1970, ne permettait plus d’absorber la hausse des commandes. Schneider Electric renforce ainsi ses capacités industrielles en France.

Par ailleurs, l’opération s’inscrit aussi dans la dynamique de la filière nucléaire en Saône-et-Loire, notamment autour de Chalon-sur-Saône et du Creusot. Le groupe développe parallèlement ses sites d’Aubenas et de Chartres-de-Bretagne. L’objectif est de compléter les savoir-faire industriels et de proposer une offre couvrant plusieurs niveaux de gestion de l’énergie, des équipements basse tension aux applications destinées au nucléaire.