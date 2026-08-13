Le Parc Astérix fait place à une grande piste de danse à la rentrée

Un vaste dance floor prendra place dans la zone Égypte, sur l'esplanade d'Oziris, offrant un cadre spectaculaire pour une soirée placée sous le signe de la musique et du divertissement. Samedi 12 septembre de 21h à 1h du matin, un DJ de la station Fun Radio fera ainsi vibrer les visiteurs au rythme d'une programmation festive soigneusement élaborée pour faire danser les participants jusqu'au bout de la nuit.

Une piste de danse à ciel ouvert

Pensée comme l'un des grands rendez-vous de la rentrée, cette soirée permettra aux visiteurs de profiter du Parc Astérix dans des conditions nocturnes privilégiées. Le Parc communique : «Au cœur des majestueux décors de la zone égyptienne et l'imposante silhouette de l’attraction Oziris, cette piste de danse à ciel ouvert promet une ambiance unique et immersive, inédite au Parc Astérix. Une expérience qui promet de faire vibrer les visiteurs au rythme des meilleurs sons électro et dance, avec toute l’énergie et la bonne humeur qui font l’ADN de Fun Radio».

Les attractions aquatiques jusqu'à la tombée de la nuit

En parallèle des animations musicales, les visiteurs pourront aussi profiter des principales attractions du Parc : «Les attractions aquatiques resteront accessibles jusqu'à la tombée de la nuit, aux alentours de 21h, offrant une dernière dose de fraîcheur avant de rejoindre les festivités». Tout au long de la soirée, les personnages emblématiques du Parc Astérix iront également à la rencontre des visiteurs pour des séances photos et des moments privilégiés, renforçant l'esprit convivial et festif de l'événement.