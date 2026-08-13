Le Département de la Somme s'attache à valoriser ses paysages et ses sites naturels. Cette politique est inscrite dans la stratégie «Vallée de Somme, Vallée idéale» adoptée en 2019, avec l'ambition de faire de la vallée de la Somme : «Un territoire attractif, vivant et accessible, de Saint-Quentin dans l'Aisne jusqu'à Saint-Quentin-en-Tourmont en baie de Somme», communique le conseil départemental. Les aménagements entrepris autour du moulin d'Eaucourt-sur-Somme en sont l'illustration concrète. Le projet prend la forme d'un jardin panoramique et d'un belvédère conçu pour valoriser le site remarquable du moulin.

Un point de vue spectaculaire

Le Département de la Somme précise : «Situé à proximité du moulin et de l’auberge, propriétés de la commune, le futur belvédère sera aménagé en terrasses végétalisées associant bois et métal. Il offrira un point de vue spectaculaire sur la vallée et accueillera visiteurs et habitants lors d’événements. Le projet prévoit également la création et l’amélioration de cheminements piétons et de randonnée, permettant de relier le site du moulin à la vallée de la Somme et aux itinéraires existants. Cette réalisation doit ainsi contribuer à renforcer l’attractivité d’Eaucourt-sur-Somme, idéalement située entre les gares d’Abbeville et de Pont-Rémy, tout en mettant en valeur son patrimoine et son paysage».

Près de 600 000 € de travaux

Lancés le 15 juin, les travaux s’achèveront à la fin du mois de novembre. Depuis le début des travaux, le chantier a déjà permis de réaliser plusieurs opérations : les terrassements généraux du site, la création de la plateforme du futur parking, le terrassement de l’emprise du belvédère, la réalisation des fondations de la passerelle, la création progressive des cheminements entre le parking et le belvédère et l’implantation du tracé reliant le moulin à la voie d’accès. Le conseil départemental fait savoir que l’accès au moulin et au restaurant est maintenu pendant toute la durée du chantier, afin de permettre la poursuite de leurs activités. Le montant des travaux s’élève à 593 600 € et son financement est assuré par le Département de la Somme (75%), la Région Hauts-de-France (22%) et la commune d’Eaucourt-sur-Somme (3%).