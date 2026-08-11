Rarécourt accueille un concert country-rock en septembre

Le 4 septembre, la ferme de Rarécourt accueillera un concert du duo Ring of Cash, originaire de Bayonne, qui proposera une réinterprétation de plusieurs classiques de Johnny Cash, entre folk, country et rock américain. Le groupe, qui s’est produit cet été à l’Hellfest à Clisson, poursuit ainsi son activité scénique avec une date en Meuse. Une buvette et un espace de restauration seront également accessibles sur place. Au-delà de l’aspect culturel, ce rendez-vous peut contribuer à l’animation du territoire en générant une fréquentation supplémentaire pour les activités de restauration et les prestataires mobilisés autour de l’événement.

Les concerts ruraux soutiennent l’économie locale

Au-delà de leur dimension culturelle, les concerts organisés dans les communes rurales peuvent participer à l’animation économique des territoires. La fréquentation générée bénéficie notamment à la restauration, aux commerces de proximité, aux producteurs et aux prestataires événementiels. Ces rendez-vous constituent également un levier pour renforcer la visibilité de communes disposant d’une offre culturelle plus limitée et favoriser une consommation locale associée aux sorties.