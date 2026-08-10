Château-Thierry : Castel Nature revient au parc Saint-Joseph

Du 17 au 21 août 2026, la Ville de Château-Thierry organise une nouvelle édition de Castel Nature au parc Saint-Joseph. Gratuit et ouvert à différents publics, l’événement propose chaque après-midi, de 14h à 17h, des activités sportives, de loisirs et de détente en plein air. La programmation comprend notamment de la course d’orientation, des jeux sportifs, des ateliers créatifs, du massage assis et de la pêche. Une animation d’escalade sur un rocher de 8 mètres est également prévue le mercredi 19 août. Certaines activités nécessitent une inscription sur place, dans la limite des places disponibles. L’événement est porté par la direction Sport-Santé de la Ville et vise à proposer aux habitants, notamment aux familles et aux jeunes, une offre d’activités pendant la période estivale.

Les villes développent les loisirs estivaux

À l’échelle nationale, les collectivités renforcent les animations de proximité pendant la période estivale afin de proposer des activités accessibles aux habitants et de valoriser leurs équipements publics. Ces rendez-vous participent à l’animation des centres urbains et des quartiers, tout en favorisant l’utilisation des espaces verts et sportifs existants. Ils permettent également de diversifier l’offre de loisirs sans nécessiter la création de nouvelles infrastructures. Cette approche contribue à maintenir une activité locale pendant l’été et à renforcer l’usage des équipements municipaux.