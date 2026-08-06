Amiens transforme le parc Saint-Pierre en terrain de loisirs cet été

La Ville d’Amiens propose tout l’été un programme gratuit destiné aux jeunes de 13 à 25 ans au parc Saint-Pierre. Du lundi au vendredi, l’équipe jeunesse les accueille de 15h à 19h, avec des activités renouvelées chaque jour. Les lundis sont consacrés au bien-être, avec notamment du massage, de la remise en forme et du crossfit. Les mardis proposent des jeux comme le flag, le tir à l’arc, la sarbacane ou des jeux traditionnels picards. Le mercredi laisse place aux tournois de basket, football, volley, badminton, pétanque ou tennis de table.

Sport et culture

Les jeudis sont dédiés aux pratiques artistiques et culturelles, avec du graff, du street art, de l’aérographe, de la calligraphie chinoise ou encore de la danse du monde. Des concerts et des sorties sont également organisés les vendredis et samedis. En parallèle, les jeunes peuvent accéder à de l’accrobranche, emprunter du matériel sportif ou des jeux de société, participer à des initiations, à des sorties VTT ou encore à des ateliers culinaires et cosmétiques.

Les inscriptions se font directement sur place, auprès du Service Jeunesse de la Ville d’Amiens, au chalet Amiens. Pour plus d’informations, le service est joignable au 03 22 97 15 22 ou à l’adresse jeunesse@amiens-metropole.com.