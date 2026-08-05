200 000 visiteurs et 11 000 heures : le bilan de Chalon dans la Rue

La Ville de Chalon-sur-Saône a salué le travail des équipes mobilisées pour la 39e édition de Chalon dans la Rue, lors d’un verre de l’amitié organisé le 28 juillet dans le jardin de l’ancienne Banque de France. Le rendez-vous a réuni agents, services municipaux, partenaires et acteurs du festival. La manifestation, organisée sur quatre jours, a accueilli 200 000 visiteurs, contre 220 000 en 2025.



Au total, 182 agents municipaux ont directement participé à l’organisation, représentant 8 522 heures de travail. En comptant les autres personnels mobilisés, près de 11 000 heures ont été consacrées à la préparation, à l’installation, à la sécurité, à l’accueil, au nettoyage et au démontage. Les services du Grand Chalon, les équipes du Centre national des arts de la rue, les forces de sécurité, les secours et les institutions partenaires ont également contribué au dispositif.

Un impact touristique

Cette mobilisation s’est déroulée dans un mois de juillet particulièrement chargé à Chalon-sur-Saône, marqué par plusieurs événements et animations estivales. Le festival a également confirmé son poids touristique, avec environ 1 400 hébergements recensés dans la ville et des retours positifs de festivaliers sur l’organisation, notamment sur la propreté des espaces publics.



La municipalité met désormais en avant le prochain rendez-vous, qui marquera les 40 ans de Chalon dans la Rue. Cette nouvelle édition devra prolonger la dynamique du festival et s’appuyer, une nouvelle fois, sur une organisation collective associant services publics, partenaires et professionnels.