Le port d'un casque et d'un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire depuis vendredi pour tout conducteur de trottinette électrique à Paris et en petite couronne, a annoncé samedi la préfecture de police (PP) de la capitale.

"Les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), tels que les trottinettes électriques, les gyropodes, les monoroues, les hoverboards, circulent en nombre croissant à Paris et en petite couronne" et "l'augmentation significative du nombre d'accidents corporels implique ces engins, dont une proportion importante entraîne des traumatismes crâniens graves ou mortels", expose la PP dans un arrêté publié vendredi.

Par ailleurs, "la cohabitation avec les autres usagers de la route multiplie les risques de collision et de chute" et "les conducteurs d'EDPM sont particulièrement exposés, notamment en raison de l'absence de carrosserie, de la vitesse atteinte et de leur faible visibilité, notamment de nuit", est-il développé.

Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, cité par la PP dans l'arrêté, "la proportion des usagers non carrossés, en particulier les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés, parmi les personnes tuées ou blessées gravement a fortement cru", avec 79 personnes ayant "perdu la vie au cours de l'année 2025, soit 34 décès de plus que l'année" précédente.

Et "environ 1.100 utilisateurs de trottinettes ont été gravement blessés en 2025, représentant une très forte augmentation de 33% par rapport" à 2024, selon ces mêmes données.

Par conséquent, "le port du casque" et "d'un gilet de haute visibilité ou d'un équipement rétro-réfléchissant" est obligatoire "à toute heure pour toute personne circulant" avec une trottinette électrique, un gyropode ou un hoverboard entre autres "sur la voie publique".

Cette obligation est entrée en vigueur à Paris et en petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) vendredi à la publication de l'arrêté.

Le non-respect du port du casque est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 euros et de 35 euros pour l'absence de gilet de haute visibilité ou d'un équipement rétro-réfléchissant, selon le communiqué de la PP.

La ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne a indiqué vendredi au Figaro avoir demandé à la Sécurité routière de travailler sur un projet d'harmonisation au niveau national du port du casque obligatoire.

D'autres départements ont déjà rendu obligatoire le port du casque et d'un gilet rétro-réfléchissant, comme la Seine-et-Marne, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse et l'Yonne. Le Nord et la Manche devraient suivre le 1er septembre, selon le Figaro.