Les Chemins de Fer du Creusot innovent cet été en ouvrant au grand public leurs trains-restaurants, jusqu'ici réservés aux groupes. Deux dates sont programmées, les 12 et 26 août. L'expérience associe un déjeuner servi à bord d'un train historique et un trajet sur le réseau à voie étroite reliant le Parc des Combes au cœur du Creusot. Cette initiative vise à mettre en valeur le patrimoine ferroviaire et industriel local tout en proposant une découverte du territoire sous un angle original. Les voyageurs profiteront de paysages sur la vallée et d'une ambiance inspirée des voyages ferroviaires d'autrefois.

Repas à bord et visite des ateliers

L'embarquement est prévu en fin de matinée à la gare du Parc des Combes, avant un départ à 12h15. Pendant le trajet, un menu composé de spécialités régionales est servi aux adultes, tandis qu'un menu adapté est proposé aux enfants. Après le déjeuner, les participants découvriront les coulisses de la restauration de la locomotive à vapeur 241 P 17, classée Monument historique, ainsi que la locomotive historique CC 72064, présentée exceptionnellement cette saison.



Le retour au Parc des Combes est prévu dans l'après-midi, avec la possibilité de prolonger la journée pour les détenteurs du Pass Partout. Les tarifs sont fixés à 40 euros pour les adultes et 31 euros pour les enfants de 2 à 12 ans. Des forfaits réduits sont proposés aux visiteurs déjà munis du Pass Partout. Les réservations s'effectuent via le numéro suivant : 03.85.55.80.03.