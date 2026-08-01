Le Secours populaire de Saône-et-Loire appelle à la mobilisation pour soutenir les victimes des incendies qui touchent plusieurs territoires français. Les feux, survenus dans différentes régions, ont entraîné l'évacuation de plus de 200 000 personnes. Les besoins concernent notamment les habitants de la Gironde, des Landes et du Var, mais aussi toutes les populations confrontées à ces sinistres. L'association souhaite réunir rapidement des moyens pour apporter une aide adaptée aux personnes les plus touchées.



Des aides adaptées aux besoins

L'association insiste sur l'importance des contributions financières, jugées les plus efficaces pour répondre à l'urgence. Elles permettent d'agir rapidement en fonction des besoins sur le terrain et de soutenir les actions de solidarité mises en place auprès des sinistrés. À l'inverse, le Secours populaire précise que les dons matériels ne sont pas recherchés à ce stade. Les stocks disponibles sont actuellement suffisants et l'arrivée de nouveaux équipements pourrait compliquer les opérations de tri, de stockage et d'acheminement.

L'antenne de Saône-et-Loire invite ainsi les habitants souhaitant participer à l'élan de solidarité à privilégier les dons en argent afin de faciliter la prise en charge des victimes et d'assurer une réponse rapide dans les zones affectées.