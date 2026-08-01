Incendies : l'AMF 21 coordonne le soutien aux territoires sinistrés

Face aux incendies qui touchent actuellement plusieurs territoires français, l’Association des maires et présidents d’intercommunalité de la Côte-d’Or (AMF 21) engage une démarche de solidarité. Son président, Ludovic Rochette, a adressé un message de soutien à ses homologues des départements concernés.

L'association prévoit de recenser les besoins des communes et intercommunalités touchées afin de mettre en relation les collectivités côte-d'oriennes en mesure d'apporter un soutien.

Des besoins en matériels ou en équipements

L’AMF 21 indique qu’elle pourra relayer auprès des maires et présidents d’intercommunalité de Côte-d’Or les demandes qui lui seront transmises dans les prochains jours et les prochaines semaines. Les sollicitations pourront porter sur la mise à disposition de matériel, d'équipements ou sur un appui à des initiatives de solidarité.

Aux côtés de l'AMF, la Protection Civile intervient pour répondre aux besoins les plus urgents des populations concernées et assurer l'achat ainsi que l'acheminement des équipements nécessaires.

Les collectivités désireuses de contribuer à cet effort de solidarité peuvent verser un don à la Protection Civile par virement. Par ailleurs, l'AMF 21 communiquera à ses adhérents les demandes qui lui seront transmises ainsi que les modalités de soutien envisageables.