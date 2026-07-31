Un important incendie de forêt s'est déclaré le 29 juillet 2026 sur les communes de Couchey et Marsannay-la-Côte. Alors que les opérations se poursuivent, Dijon et Dijon Métropole ont exprimé leur soutien aux nombreux intervenants engagés sur le terrain et ont annoncé plusieurs mesures de soutien aux équipes mobilisées.



Une mobilisation de grande ampleur





Les collectivités mettent en avant l'action des sapeurs-pompiers du SDIS de Côte-d'Or, épaulés par des renforts venus de la Saône-et-Loire, de l’Yonne, du Doubs, de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle. Deux hélicoptères bombardiers d'eau ont assuré des rotations depuis le lac Kir jusqu'à la tombée de la nuit. Dijon et sa métropole saluent aussi l'implication des gendarmes, des autres personnels mobilisés ainsi que le concours apporté par les agriculteurs.





Dijon et sa métropole ont mis en place plusieurs moyens pour accompagner les secours. La cuisine centrale de Dijon a été mobilisée pour préparer notamment 100 repas et 150 petits-déjeuners destinés aux équipes présentes sur le terrain. Les services métropolitains assurent également la sécurisation des voies d'accès, tandis que les abords du lac Kir ont été sécurisés afin de permettre le ravitaillement en eau des hélicoptères.





Dijon et Dijon Métropole indiquent rester disponibles pour répondre aux besoins des autorités compétentes et des communes directement concernées par cet incendie.



